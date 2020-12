Josh Brolin. Żona zrobiła mu zdjęcie. Tego się nie spodziewaliśmy

Josh Brolin jest hollywoodzkim aktorem, którego ostatnia głośna rola to Thanos w kasowym hicie kinowym "Avengers". Na co dzień groźny Thanos, jak widać, jest pełnym harmonii wyluzowanym facetem. Właśnie wrzucił na Instagram zdjęcie, które od razu pobudziło fanów. W końcu jak często możemy oglądać naszych idoli bez skrawka ubrania?

Josh Brolin to weteran siłowni na terenie Los Angeles. Aktor trenuje pół życia. Do roli Cable'a w "Deadpoolu" musiał wyrzeźbić imponujące mięśnie, dlatego przygotowania do "Avengersów" poszły nieco łatwiej, jeśli można tak powiedzieć. W sieci nie brakuje filmików, na których widać ze szczegółami, jak wyglądały jego ćwiczenia. Aktor zawstydza niejednego nastolatka.