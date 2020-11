Apolonia z "Rolnik szuka żony" wygarnęła, co myśli o Józefie. "Wtargnąłeś i rzuciłeś się na mnie"

Choć jego trzy kandydatki wytykają mu coraz więcej wad, a atmosfera w domu jest coraz bardziej napięta, on beztrosko obraca wszystko w żart. Gdy w ostatnim odcinku Grażyna poinformowała, że odchodzi z programu , rolnik stwierdził do kamery, że "nie będzie nikogo na siłę zatrzymywał". Nie zważając na decyzję kandydatki, zaprosił jej konkurentkę na randkę. Nie spodziewał się jednak, że romantyczny czar pryśnie wraz z dotarciem na miejsce spotkania.

- Ja po prostu stawiam na rodzinę. Dla mnie rodzina jest bardzo, bardzo istotna. Jeżeli budujemy, to chciałabym, żeby to były mocne fundamenty. Moja rodzina mnie wspiera, natomiast tutaj u ciebie zabolało mnie to, że nikt cię w tym nie popiera, żebyś miał przyjaciół. Już nie mówię o żonie, ale o przyjaciółce. Nie chciałabym stać między tobą a twoimi dziećmi. To jest jedna bardzo boląca sprawa. Poza tym, jeśli chodzi o twoją osobę... Kiedy leżałam i oglądałam mapę, ty wtargnąłeś i rzuciłeś się na mnie. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania. Wybacz mi - oświadczyła Grażyna, dodając, że poważnie zastanawia się nad opuszczeniem programu.