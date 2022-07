Jubileusz Krzesimira Dębskiego - Koncert Muzyki Filmowej w Operze Leśnej

Muzyk wszechstronny

Krzesimir Dębski to wszechstronny kompozytor, dyrygent, skrzypek jazzowy, aranżer i producent muzyczny. Nagrał ponad trzydzieści płyt dla wielu prestiżowych wytwórni płytowych. Skomponował ponad pięćdziesiąt utworów symfonicznych i kameralnych. Jest autorem muzyki do ponad pięćdziesięciu filmów fabularnych oraz dokumentalnych, między innym do "Ogniem i Mieczem", za którą otrzymał nagrodę Międzynarodowej Akademii Filmowej Philip Award.