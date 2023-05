Judas Priest ogłosił europejską trasę koncertową

Zespół Judas Priest ogłasza dziś europejską trasę koncertową, która rozpocznie się 24 marca 2024 roku we Frankfurcie w Niemczech - gośćmi specjalnymi trasy będą Saxon i Uriah Heep. Najbardziej pracowity zespół metalowy został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame w 2022 roku - wcześniej w tym samym roku wyruszył w przełożoną światową trasę koncertową z okazji 50-lecia grupy - obejmowała ona koncerty w USA, Europie, Meksyku i Ameryce Południowej.