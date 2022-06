Julee Cruise nie żyje. Zasłynęła balladą w serialu "Miateczko Twin Peaks"

Faktem jest, że Julee zrosła się z twórczością Lyncha w sposób absolutny. Nie stworzyła później niczego, co mogłoby dorównać popularności "Falling". Jedni uważają to za przekleństwo, inni za błogosławieństwo, bo została naznaczona boskim palcem Lyncha. Ona podchodziła do tego ze stoickim luzem. W wywiadzie dla "Los Angeles Times" w 2017 r. stwierdziła: "Zawsze będę znana jako ta od Lyncha i zawsze będę z tego dumna".