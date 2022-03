Julia Kamińska jest winna byłemu partnerowi pieniądze. Jego odpowiedź mówi wszystko

Julia Kamińska, czyli serialowa "BrzydUla", przez 12 lat żyła w nieformalnym związku ze scenarzystą Piotrem Jaskiem. Kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia o tym, że aktorka wyprowadziła się od partnera, co miało być preludium do rozstania. Nie przekreśliło to jednak ich zawodowej relacji, o czym świadczy ich ostatni wspólny projekt.