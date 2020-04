WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 julia kamińskaOskar Netkowskiw łóżku z oskarem 1 godzinę temu Julia Kamińska: Nie marzę o ślubie! Julia Kamińska zasłynęła w serialu TVN "Brzydula". I choć do dziś oglądamy ją na deskach teatru i w filmach, jako nastolatka miała zupełnie... Rozwiń Wiem Twoje rodzinne strony czyli K … Rozwiń Transkrypcja: Wiem Twoje rodzinne strony czyli Kaszuby tak naprawdę Las łąki zieleń niezła dla ciebie specjalny prezent Produkt Nazwijmy to no to małe Kaszuby w szkle No to proszę bardzo No dziękuję bardzo jakie to jest fajne Bardzo się Pogoda Julia w sumie liśmy przed chwilą o twoich rodzinnych Ale ja tak naprawdę Mało wiem o twoim domu rodzinnym od Rodzinnych okolice Zdradzisz mi coś Pewnie Skąd pochodzisz Jestem z Jestem Dziewczyna ta Tak dokładnie Mój tata był marynarzem kiedy Teraz jest wykładowcą na Politechnice Gdańsk Skończył Politechnikę w Gdańsku Moja mama też moja rodzina Mocno politechnik Się włamał Tak studiowałam germanistykę Dobra nie mam tam Vincent Jak to się dzieje że Uczycielka Języka niemieckiego Zostaje gwiazdą H Długa historia Co oznacza W taki sposób że Bliskie i zawsze Staram Stronę podążać bo Pomagało mi to o przełamywać swoje bariery Nieśmiały Albo Łaknie atencji to jedzie do teatru żeby ktoś mówił brawo Moim przypadku bycia nauczycielką też jest super byłam na praktykach i myślę że jakbym była nauczycielką to było Natomiast inaczej się Potoczyło aby Przebiegło to wieloetapowa było tak że Byłam w teatrze edukacyjna I byłam bardzo młoda I jak przyjeżdżali jacyś filmowcy z Warszawy Trójmiasta i potrzebował Młodych osób żeby zagrał Małe rolę to zaprasza I ja po Takich castingu w Kiel W pewnym momencie ktoś mnie zapamiętał zaproszono mnie Warszawa Warszawa Pamiętasz co było tak To było To było Dylematu 5 czyli kontynuacja Altair 4 ja tam grałam Dziewczyna jeżdżą na wrotkach Moja postać kumplować się z postacią którą grał Antek Królikowski Tylko tam od bardzo I On zaprosił mnie do swojej Agents W której jestem to dzisiaj i Antek też więc znamy się wiele lat i mamy wspólną a Actors Gdyby To nie Kariera pod oczy Sporo mu zawdzięcza Wow i potem agencja w ramach trochę takiego testu wysłała mnie na kolej To było Pokażę Już nic nie pamięta ale ja byłam 3:00 coś Pokażę była Była Asia Jabłczyńska Iława Tylko że dziewczyny już były wtedy rozpoznawalnej znane A jak mam kompletny No Name I zagrałem razem z Edytą Jungowska Serialu to była taka pierwsza większa A później jeszcze było Dużo 20 Przytulać Rozpoczyna tak 10 Dziesięć dziesięć lat temu Nieważne ile lat temu to było Nikogo to nie interesuje Julia ty Pisze scenariusze grasz w W filmach w serialach Do tego śpię I od niedawna Masz w Warszawie swój salon fryzjer Skąd ty wszystko na to znajdujesz czas jesteś bardzo przedsiębiorcza nie Po prostu ty już o tym powiedziałam że że teraz jak mam coś mi wpadło do głowy czy o czymś marzec Realizować Icon 2 lata temu Stwierdził Chcę spróbować jak to jest stworzyć swój BIK No i robię to od dłuższego czasu to jest strasznie trudne i bardzo męczące Ale też daje ogromna I pieniądze Tak No właśnie powiedziałaś że raz przynosi to satysfakcję 2 przynosi to Pieniądze i właśnie pytanie do ciebie zupełnie techniczne czy Zawód Art Czystego do siebie No to Można albo nie ma To samo Duże X Więc ja jestem akurat w takiej sytuacji że Odzyskałam rozpoznawał I to w zawodzie artysty bardzo pomaga Bo wtedy ten Natomiast jeżeli jest się artystą nierozpoznawalny to Bardzo dużo zawdzięczasz Brzyduli Wszystko Absolutnie wszystko wszystkie rzeczy które się wydarzyły zawodowo w moim życiu po Brzyduli bo jest spowodowane Brzydula Nic dziwnego No a nie bałaś się tak jak Niektórzy aktorzy Boją się że zostaną Aktorami jednej roli miałaś takie obawy Nie Sam fakt że wygrałam casting i że dostałam główną rolę w tak młodym wieku nie ma Żadnych studiów skończonych bo wtedy po drugim roku W trakcie w ogóle w trakcie Boga Trwały jeszcze zdjęcia zaczęliśmy po Ostatni egzamin a których nie zdałam wszystkich więc jeszcze byłam na drugim roku Nie przyszło mi w ogóle do głowy coś takiego że ja mogę być potem już tylko brzydulę bo tam tak żeby Brzydula on był tak ekscytującej wspaniały że Nie zaświtał mi to w ogóle w głowie właśnie z tego Wkrótce prawdopodobnie znowu będziemy mogli zobaczyć cię w tej odsłonie Brzyduli zdradzisz tam coś więcej na Wielkiego powrotu Uwielbianego przez Polaków w serie Mogę i nie mogę Powiedz coś czego jeszcze czego jeszcze nikt nie wiedział Czekaj jeszcze nikt nie wie Tego to Ale no nie nie mogę powiedzieć bo nic nowego oprócz tego że ja się ogromnie cieszę Piszemy i bardzo wierzę w projekt Wiosna Nie mogę w Tylko przez medium tańca nie nie wiem To już wszystko wiem to dziękuję dziękuję bardzo Ale obsada rozumiem nie Dosyć sporo będzie nowych Będą Krwiste i zabawne i fajne Też między innymi dlatego że Bardzo nam zależy na na na jakość To tak długo trwa Bo Pisać Czegoś takiego ja Content Wiąże się z ogromną odpowiedzialnością Nie chcemy nikogo za w A to To było dobre więc Druga powinna być przynajmniej równie dobrze Niestety ja Wiąże Bardzo dużym nakładem Bardzo dużym nakładem Ludzie Huawei stwarzający świat jakby Także to Trwa to długo nie nie nie powiem nic ale to jest Mam wrażenie że dosłownie pokaż się Ścianki na czerwone dywany że kompletnie jakby ta strefa kombinezon Aż tak ci nie łecht Go jak na przykład to że kiedy faktycznie ktoś potrzebuje twojego Wsparcia to zawsze Jesteś Mam tutaj na myśli konkretnie na przykład wsparcie dla Tęczowy Piątku Dlaczego wciąż wiele gwiazd boi się brać udział w takich inicjatywach Wow ale to To może zacznę od Dlaczego ja się nie boję Tak naprawdę Boję się zawsze i to im bardziej się boję Tym bardziej myślę sobie że To jest okropne i że W takim razie powinnam to Od jakiej paki miałam się Tęczowy piątek Młode osoby potrzebuję tęczowego piątku No bo to chodzi o to żeby po prostu się wzajemnie Od najmłodszych lat wiedzieć że szkoła jest miejscem w którym każdy człowiek Mile widziane I może być sobą Szkoła jest miejscem które powinno oferować wsparcie każdej młodej Powiedz dla mnie oczywiste a boję się zawsze Bo te ataki przychodzą ze strony I nie zdarzyło mi Odkąd Na żywo Nie nie nie nie zda Chociaż nie jak szłam raz na na paradę ze znajomym Flagę to Ktoś za Się wydziera Obrzyn Ale szybko uciekł Trzech wesołych geju film Będzie że tylko krzyknie i ucieknie bo Skąd wyniosłeś w ogóle te otwartość tolerancji i chęci też pomagania innym osobom w Walki z nietolerancją nic nierównością oczywiście dom rodzinny Najczęściej się wynosić I To są moi rodzice to jest moja babcia bo ja druga babcia i mój dziadek to coś Jakoś zlało w tym starsze pokolenia to wtedy zaszczepił wbrew temu co się dzisiaj mówi że to No różnie bywa wiadomo że że nasi dziadkowie żyli w trudnych czasach i to mogło pójść w dwie różne Myślę sobie że ż Polsce która była tak bardzo rozdrapywać Wszystkie możliwe strony I często zakazywała No bycia Polakiem Polką to łatwo jest się nabawić ksenofob Natomiast ja miałam takie szczęście że Że Mam Mam tę rodzinę Bardzo Moja kochana babcia Natura Z którą się już niedługo zobaczę zawsze Nie mogę się tego doczekać Jest osobą która się wychowała w wolnym mieście Gdańsku nie mówiła po I ona Kraju który nie był jej i też łatwo mogłaby się nabawić nie wiem jakieś obawy przed po Tęcza Zawsze wiedziała że liczy się człowiek A nie pochodzenie i wyszła za mąż za Polaka i myślę że to jest absolutnie piękne żona Żadnych Lęków przed ludźmi którzy są z zewnątrz Bo ona na przykład Widziałeś te wszystkie straszne wojenne Ponieważ nie mówiła po polsku bała się Rosja Nie mogłaś odezwać po niemiecku mogłaby potraktowana jako wróg więc Ona się bała Rosjan A moim pierwszym poważnym chłopakiem był Rosja To trzeba było takie piękne i wzruszające że ja jej Przeprowadziłam tego lwa i ona się z nim przywitała i oprzeć Chłopak robi w ogóle jacy ludzie są tak otwarcie Wspaniali Więc Rosjanie to była twoja pierwsza Tak Chyba tak można tak powiedzieć że dzisiaj mamy kontakt smażonej To było jeszcze przede mną więc zrobiłam taką Wiesz około delecja Bardzo bardzo fajna to Historia W moim życiu I też bardzo otwierająca Nona To długo trwa do Długo jak na Pierwszą miłość strasznie Motorola No Chyba nie lubisz się zdrady ze swoim życiem prywatnym To nawet nie proszę nie lubię tylko Zazwyczaj Wiem na jakie pytania chce odpowiedzieć a na jaki Jestem już tego bardzo świadoma bo Często zdarzało się że mówiłam wszystko bardzo szczerze i potem tego żałował a ma teraz już wiem po prostu Co mogę poruszyć z czego jestem dumny że jeżeli jest jeszcze godzina to będę o tym mówić Jeżeli chcesz mówić to nie koniec Albo albo jeżeli się czegoś z albo jeżeli czuję że to ona rusza jakąś granicę Natomiast jeżeli myślę że coś co po Może stworzyć Nie wiem coś fajnego ale może Może zrobić jakąś dobrą robotę to się nie boję o tym mówić między innymi właśnie Homofobia albo o tolerancji albo o tym że można przekraczać swoje granice i Wszystkie Bez względu na to nie wiem skąd są Myślę że to są ważne rzeczy i fajnie są Twój partner nigdy ci nie sugerował może nie wiem nie wychylaj się że nie warto że zostaniesz Odebrana nie nie on nie nie sugeruję on tylko bada Na co jest równie przestrzeni czy mam Bo czasami cudowna Żeby coś takiego powiedzieć czy jakoś wystąpić w jakiejś sprawie i Prostu pyta czy na pewno Chcesz Mówię tak koło 2:00 Nic nie on mnie nie ogranicza i też bardzo mi pomaga bo jak pierwszy raz występowała mnaga Przeciw homofobii Miałam takie długie przemówień I pomógł mi Z redakcją tego przemówienia Człowiek Pisarzem i scenarzystą i poetą Mam ułatwione zadanie trochę wszelkiego rodzaju współpracujecie Tak tak tak zawsze mogę na Na jego pomocą jesteś bardzo zapracowany Czasami Zredaguj przemówienie Ale robi to i bardzo mi Dlaczego Ciągle W Polsce Pakuj takie kontrowersje Nazwijmy to szumnie Różnica wieku w waszym związku Bo jeśli mówi się o was to zawsze jest że gdzieś was aż 20 lat Ciągle takie nie wiem Nie wiem już myślałam że Tylu latach to przejdzie ale nie to jest nadal najciekawsze Więcej może 6 lat Oficjalnie to jest na pewno bardzo takie chwytliwe Bo faktycznie to się zdarza Taka różnica OK Samojed Analizować kiedyś to czy to nie jest za dużo Rodzina może coś miłość jak to analizować miłość nie Analizować mi To dużo to niedużo Po prostu jesteśmy razem od od wielu lat i tak się składa że Piotr się 67 i 8 No to pięknie Właśnie do Siódemki Połączyłem Ama Rzeszów Nie Nie już mówiłam to wielokrotnie że nie nie Absolutnie Do szczęścia bo jesteśmy razem bardzo Bez dzieci i bez ślubu zobaczymy co