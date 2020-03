WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Julia Kamińska o Antku Królikowskim: "Wiele mu zawdzięczam" Julia Kamińska zasłynęła w serialu TVN "Brzydula". I choć do dziś oglądamy ją na deskach teatru i w filmach, jako nastolatka miała zupełnie... Rozwiń Wiem Twoje rodzinne strony czyli K … Rozwiń Transkrypcja: Wiem Twoje rodzinne strony czyli Kaszuby tak naprawdę Las łąki zieleń nie to dla ciebie specjalny prezent Produkt Nazwijmy to zrobiono to małe Kaszuby w szkle No to proszę bardzo No dziękuję bardzo Bardzo się cieszę że ci się podoba Julia w sumie liśmy przed chwilą o twoich rodzinnych Ale ja tak naprawdę Mało wiem o twoim domu rodzinnym odpowiedź właśnie Urodziny Cocolita Zdradzisz mi coś Pewnie Skąd pochodzisz Jestem z Jestem Dziewczyna ta Tak dokładnie Mój tata był marynarzem kiedy Teraz jest wykładowcą na Politechnice Gdańsk Skończył Politechnikę w Gdańsku Moja mama też moja rodzina Mocno politechnik Ja się wyłamał Tak studiowałam germanistykę Dobra nie mam tam Vincent Jak to się dzieje że Uczicielka Języka niemieckiego Zostaje gwiazdą H Długa historia Co oznacza W taki sposób że Bliskie i zawsze Staram Stronę podążać bo Pomagało mi to o przełamywać swoje bariery Nieśmiały Albo Łaknie atencji to jedzie do teatru żeby ktoś mówił brawo i tak było Moim przypadku bycia nauczycielką też jest super byłam na praktikach i myślę że jakbym była nauczycielką to było Natomiast inaczej się Potoczyło aby Przebiegło to wieloetapowa było tak że Byłam w teatrze edukacyjna I byłam bardzo młoda I jak przyjeżdżali jacyś filmowcy z Warszawy Trójmiasta i potrzebował Młodych osób żeby zagrał Małe rolę to zaprasza I ja poszłam na takich castingu w Kiel W pewnym momencie ktoś mnie zapamiętał zaproszono mnie Casting Warszawa Warszawa Pamiętasz co było tak To było To było Dylematu 5 czyli kontynuacja Altair 4 Ja tam grałam taką dziewczynę jeżdżą Nawrot Moja postać kumplować się z postacią którą grał Antek Królikowski Którego znam od bardzo I On zaprosił mnie do swojej Agents W której jestem to dzisiaj i Antek też więc znamy się wiele lat i mamy wspólną a Actors Gdyby To nie Kariera pod oczy Z promu zawdzięcza Wow i potem agencja w ramach trochę takiego testu wysłała mnie na kolej To było Pokażę Już nic nie pamięta ale ja byłam 3:00 coś koło Ja wam pokażę była Niklińska była Asia Jabłczyńska Tylko że dziewczyny już były wtedy rozpoznawalnej znane A jak mam kompletny No Name I zagrał wracam z Edytą Jungowska Serialu to była taka pierwsza większa A później jeszcze było Potem byłam Dużo 20-latek przytulać Rozpoczyna tak 10 Dziesięć dziesięć lat temu Nieważne ile lat temu to było Nikogo to nie interesuje