WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 5 brzydulajulia kamińskazwiązekOskar Netkowskiw łóżku z oskarem 2 godziny temu Julia Kamińska o Paradzie Równości: "Ktoś wystraszył się mnie i trzech wesołych gejów i uciekł" Julia Kamińska zasłynęła w serialu TVN "Brzydula". I choć do dziś oglądamy ją na deskach teatru i w filmach, jako nastolatka miała zupełnie... Rozwiń Rosjanin była twoja pierwsza Wielk … Rozwiń Transkrypcja: Rosjanin była twoja pierwsza Wielka miłość tak Chyba tak można tak powiedzieć mu że dzisiaj mamy kontakt mam do zrobienia Pokażcie na ścianki na czerwone dywany że kompletnie jakby ta strefa Szubi gazowa Aż tak ci nie łechta jego jak na przykład to że kiedy faktycznie kto potrzebuję twojego wsparcia to zawsze jesteś Mam tutaj na myśli konkretnie na przykład wsparcie dla kampanii przeciw homofobii czy wspieranie tęczowych piątku dlaczego wciąż wiele gwiazd boi się brać udział w takich inicjatywach a ty nie Wow ale trudne pytanie mi zadałeś No może zacznę od siebie dlaczego ja się nie boję Tak naprawdę Boję się zawsze i to im bardziej się boję tym bardziej myślę sobie że to jest okropne i że że powinnam to robić bo z jakiej paki ja mam się bać i wesprzeć tęczowy piątek który jest cudowna inicjatywą bo wydaje mi się że wszystkie młode osoby potrzebują tęczowego piątku No bo to chodzi o to żeby po prostu się wzajemnie szanować i od najmłodszych lat wiedzieć że szkoła jest miejscem w którym każdy człowiek jest mile widziany i może być sobą i szkoła jest miejscem które powinno operować w Sparcie każdej młodej pary ziemia oczywiste a boję się zawsze ataków bo te ataki przychodzą ze strony internautów najczęściej i nie zdarzyło mi się żeby przyszły od kogo na żywo na ulicy nie zdarzyło ci się nie zdarzyło mi się chociaż nie jak szłam raz na na paradę ze znajomymi a mieliśmy właśnie tą Tą flagę to ktoś się wybierał jakoś tak obrzydliwie ale szybko uciekł zobaczył trzech wesołych gejów i mnie pokrzyk nie ucieknie bo skąd wyniosłeś w ogóle te otwartość i tolerancję i chęć się też pomagania innym osobom w walce z nietolerancją jest nierównością rodzinne No bo takie rzeczy najczęściej się wynosi z domu i To są moi rodzice to jest moja babcia bo ja druga babcia i mój dziadek to co się wszystko jakoś zlało w życzyć proszę pokolenia to wtedy zaszczepił w prostowniku się dzisiaj mówi no Bo różnie bywa wiadomo że że nasi dziadkowie żyli w trudnych czasach i to mogło pójść w dwie różne strony myślę sobie że żyjąc w Polsce która była tak bardzo zdrapywana na te wszystkie strony świata i często zakazywała No bycia Polakiem Polką to łatwo jest się nabawić ksenofobii i Natomiast ja miałam takie szczęście że że Mam Mam tę rodzinę bardzo postępował bardzo otwartą i moja kochana babcia która z którą się już niedługo zobaczę zawsze nie mogę się tego doczekać jest osobą która się wychowała w wolnym mieście Gdańsku nie mówiła po polsku i ona żyła w kraju który nie był jej i też łatwo mogłaby się na nie wiem jakieś obawy przed Polakami tymczasem zawsze wiedziała że liczy się człowiek a nie pochodzenie i wyszła za mąż za Polaka i myślę że to jest absolutnie piękne że ona nie ma lęku przed ludźmi którzy są z zewnątrz ona na przykład jak widziały się te wszystkie straszne wojenne rzeczy ponieważ nie mówiła po polsku bała się Rosjan nie mogłeś odezwać po niemiecku bo byłaby potraktowana jako wróg Więc ona Ona się bała Rosjan A moim pierwszym poważnym chłopakiem bo Rosjanin i to też było takie piękne i wzruszające że ja jej Przeprowadziłam tego lwa się z nim przywitała jutro przecież chłopak robi w ogóle jacy ludzie są tak otwarcie i tak wspaniali więc ja niedługo twoja pierwsza Wielka miłość tak chyba tak co dzisiaj mamy kontakt z ma żonę i córeczkę to było jeszcze przede mną więc ja byłam tak musisz wiesz o kogo Do lekcjach za 18 No tak bardzo bardzo fajna to była historia w moim życiu i też bardzo otwierająca No na na świat i na to długo trwa Pierwsza miłość długo jak na Pierwszą miłość strasznie długo bo parę lat to faktycznie