Julia Kamińska o sytuacji aktorów: "Najgorsze, że nie wiadomo, co będzie dalej"

Aktorka kontynuowała: - Najgorsze, że nie wiadomo, co będzie dalej. To zaburza cały porządek, do którego byliśmy przyzwyczajeni.

Ale pieniądze to nie wszystko. Kamińska podkreśliła, że spektakle komediowe, w których grała, dawały jej energię do życia: - To coś, czego mi teraz brakuje. Myślę, że to, co się dzieje wokół nas, bardzo wpłynie na twórców. Będziemy ten temat maglować w filmie czy w literaturze.