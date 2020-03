WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Julia Kamińska o związku z Piotrem Jaskiem: "Jesteśmy szczęśliwi bez dzieci i bez ślubu" Julia Kamińska zasłynęła w serialu TVN "Brzydula". I choć do dziś oglądamy ją na deskach teatru i w filmach, jako nastolatka miała zupełnie... Rozwiń Jesteśmy razem od wielu lat Ty i t … Rozwiń Transkrypcja: Jesteśmy razem od wielu lat Ty i tak się składa że Piotr się urodził 67 Chyba nie lubisz się zdrady ze swoim życiem prywatnym To nawet nie to że nie lubię tylko Zazwyczaj Wiem na jakie pytania chce odpowiedzieć Jestem już tego bardzo świadoma bok Często zdarzało się że mówiłam wszystko bardzo szczerze i potem tego żałował a ma teraz już Co mogę po Z czego jestem Że jeżeli jest u kuzyna to będę mówić Jeżeli oczywiście mówić to niekoniecznie albo albo jeżeli się Albo jeżeli czuję że to ona rusza jakąś granicę Natomiast jeżeli Myślę że To powiem może Nie wiem coś fajnego ale może Może zrobić jakąś dobrą To się nie boję Między innymi właśnie Kampanii przeciw homofobii albo o tolerancji albo o tym że można przekraczać swoje granice Ludzi bez względu na to nie wiem skąd Myślę że to są ważne rzeczy i Na twój partner nigdy ci nie sugerował może nie wiem niby Może nie Że zostaniesz Odebrać Nie nie on nie nie sugeruj Bada Na co jest równie przestrzeni czy mam sił Cudowne Żeby coś takiego powiedzieć czy Wystąpić W sprawie Pyta czy na pewno chcesz Mówię tak a on to gra Nic nie on mnie nie ogranicza i też bardzo mi pomaga bo jak Występował na gali Przeciw homofobii Miałam takie długie przemówienie I pomógł Z redakcją tego przemówień Jest genialnym pisarzem i scenarzystą i poetą więc Ułatwione zadanie trochę wszelkiego rodzaju współpracuje Tak tak tak zawsze mogę na niego liczyć na jego pomoc to jesteś bardzo zapracowany więc czasami Zredaguj przemówienie Ale robi to i bardzo mnie wspierasz Dlaczego Ciągle Zwłaszcza w Polsce Pakuj takie kontrowersje Nazwijmy to szumnie rozbudza różnica wieku w waszym związku Bo jeśli mówisz Owad co zawsze jest Dzień bez masz 20 lat Dlaczego ciągle tak nie Nie wiem już myślałam że Tylu latach to przejdzie ale nie to jest nadal najciekawsza rzecz która 6 Oficjalnie to jest na pewno bardzo Bo faktycznie to się zdarza Aż taka różnica Szanuj Analizować kiedyś oczy To nie jest do Rodzina może coś miłość jak to analizować miłość nie da się zanalizować Czy to dużo taniej Po prostu jesteśmy razem od od wielu lat i tak się składa że Piotr się u 67 80 Do Siódemki Połączyłem Ama Rzeszów Nie Nie już mówiłam to wiesz Że nie Potrzebuję Absolut Do szczęścia bo jesteśmy razem bardzo szczęśliwi Bez dzieci i bez ślubu zobaczymy