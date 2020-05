Julia Kamińska zdradziła, jak spędza kawarantannę z partnerem

Julia Kamińska zasłynęła w serialu TVN "Brzydula". Dzisiaj możemy podziwiać ją w filmach z wielkiego ekranu i teatralnych spektaklach. Aktorka udziela się także jako aktywistka m.in. w kwestiach praw osób LGBT i praw kobiet. Godna uwagi jest także jej postawa wobec ochrony środowiska. Co rusz możemy natknąć się na wypowiedzi Julii Kamińskiej w tych sprawach.

"Bardzo, bardzo tęsknię za swoją rodziną. Moi rodzice opiekują się moją babcią. Jeżeli jest jakikolwiek plus tej całej sytuacji, to na pewno doceniam to, że mogę być z kimś blisko, z kim mogę się poczuć bezpiecznie. Bardzo chciałabym już móc czuć się bezpiecznie z moimi rodzicami i moją wspaniałą babcią" - powiedziała artystka w "Dzień Dobry TVN".