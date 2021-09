Julia Kamińska w samym szlafroku. Prawdziwa z niej kocica!

Julia Kamińska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Choć jej kariera trwa nieprzerwanie od kilkunastu lat, widzowie najbardziej kojarzą ją z roli Uli Cieplak z serialu "BrzydUla". To właśnie dzięki tej produkcji Polska oszalała na jej punkcie i wszystko wskazuje na to, że to szaleństwo trwa do dziś. Wyniki oglądalności "BrzydUli 2" mówią same za siebie, a i na instagramowym profilu Kamińskiej codziennie przybywa nowych fanów.