Julia Królikowska chciała wziąć ślub w sierpniu. Ubiegł ją brat

Jeszcze goście nie zdążyli odespać hucznego wesela Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego, a już muszą szykować kreacje na kolejną imprezę. 22-letnia siostra Antka Julia kilka miesięcy temu zaręczyła się ze swoim chłopakiem Jakubem Nowakiem (33 l.) i chciała jak najszybciej wyjść za niego za mąż. W planach był sierpień, ale jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że Antek szykuje się do żeniaczki. Ostatecznie to on jako pierwszy z rodzeństwa zmienił status matrymonialny.