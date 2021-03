Julia Pietrucha nie jest z ojcem dziecka. Ma już nowego partnera

Zanim Julia Pietrucha związała się z Mateuszem Jankowskim, była związana z Amerykaninem, Ianem Dowem. Jednak ich związek rozpadł się po 7 latach związku. Wtedy aktorka przeprowadziła się do Trójmiasta i tam poznała Mateusza Jankowskiego, w którym szybko się zakochała.

Julia Pietrucha rozstała się z ojcem ich córki. Ma już nowego partnera?

W 2018 r. para przywitała na świecie ich córkę, Gaję. Julia Pietrucha nie zapomniała pochwalić się tym w mediach społecznościowych. "Z radością chciałabym poinformować Was, że mała Pietruszka jest już wśród nas. Jest cudną, malutką istotą, która mimo swoich niewielkich gabarytów, wywróciła nasz świat do góry nogami" - napisała we wpisie.