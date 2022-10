Julia Pietrucha wybrała się do teatru. Zachwyciła odważną kreacją

Teraz pojawiła się w teatrze, konsekwentnie w roli widza. "Siadłam w samym centrum widowni, na długo przed tym zanim inni zajęli swoje miejsca. I czekałam, patrząc na znane i nieznane mi twarze. Obserwując interakcje między nimi, domyślając się jedynie o czym toczą się ich rozmowy, co mogą oznaczać gesty, czy coś ich łączy, a jeśli tak, to co?" - wyznała Julia Pietrucha, jakby wchodząc, jeszcze przed podniesieniem kurtyny, w klimat męsko-damskiej psychodramy bohaterów sztuki.