Mąż gwiazdy mógł stracić wzrok. Pokazała zdjęcie po operacji

Ostatnio jednak Pogrebińska zdecydowała się na poważny post. Julia w długim wpisie opowiedziała o wypadku męża w Indiach. Okazało się, że John zranił się w oko i potrzebuje operacji. Przez pandemię koronawirusa nie była to rzecz łatwa do przeprowadzenia.

"Naprawdę mieliśmy nadzieję tego uniknąć. John zranił oko w Indiach i z powodu kwarantanny i wszelkiego rodzaju ograniczeń nie mogliśmy przeprowadzać żadnych dalszych badań ani zabiegów w Indiach. Mieliśmy szczęście, że mieliśmy zabieg ajurwedyjski w Purple Valley z Dr. Vijay, pomogło to przywrócić wizję Johna, ale nie mogło naprawić siatkówki. Musieliśmy wrócić do domu, ale tutaj, w Polsce, musieliśmy przejść dwutygodniową kwarantannę, co zrobiliśmy. Żaden szpital nie pomógłby Johnowi podczas kwarantanny, ponieważ jest to sytuacja, w której mógłby stracić wzrok, ale nie życie. To był długi czas bez leczenia laserowego, które mogło uratować nas od operacji. Teraz nie mamy żadnej innej opcji" - napisała rozżalona.