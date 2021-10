Julia Wieniawa broni Maty. "Bardzo fajna reklama"

Zestaw Maty z McDonald's podzielił fanów rapera. Jedni uważają, że to świetny pomysł i ochoczo poszli kupić burgera z frytkami już pierwszego dnia sprzedaży, inni są mniej zadowoleni i krytykują fakt, że Mata promuje niezdrowe jedzenie. Skrytykowała go m.in. Paulina Młynarska. "Co Ty Mata, czytać nie umiesz? Nie wiesz, co śmieciowe żarcie robi z ludzkim zdrowiem?", pisała.