Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki na Audioriver. Pozują w krzakach

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są parą od niemal dwóch lat i wszystko wskazuje na to, że jest im ze sobą dobrze. Często razem wyjeżdżają, co relacjonują na Instagramie, a Rozbicki ostatnio nawet wystąpił w teledysku Wieniawy. Tym razem para znów znalazła kilka wolnych chwil, by spędzić go w swoim towarzystwie.