Julia Wieniawa zdobyła się na odwagę. Ujawniła pytania od Wojewódzkiego

- Oczywiście, że można jakoś inteligentnie i śmiesznie poprowadzić taką rozmowę, ale ja byłam wtedy gówniarą, nadal jestem i nadal nie wiem, czy zdecydowałabym się na tego Kubę. Bałam się strasznie, że mnie zagnie i zrobi ze mnie kretynkę, mimo że nią nie jestem. Stwierdziłam, że nie potrzebuje go do popularności, a co innego daje ten program? - podsumowuje celebrytka.