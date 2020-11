Wieniawa, Socha i Rozenek są milionerkami. Zarobiły fortunę w czasie pandemii

Jak podaje "Super Express", najmłodsza z tego zestawienia za sam występ i dojście do finału 11. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" otrzymała ok. 300 tys. złotych. Oprócz tego została ambasadorką sklepu odzieżowego, marki biżuterii i stworzyła własną linię kosmetyków. Sukcesem okazał się również film "W lesie dziś nie zaśnie nikt", w którym zagrała, a który przez pandemię zamiast na ekrany kin trafił na Netfliksa. Podsumowując, Wieniawa zgarnęła w tym roku ok. 1,5 mln złotych.