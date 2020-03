Julia Wieniawa na temat koronawirusa: "Tak wielu bagatelizuje ten problem"

Julia Wieniawa bardzo poważnie podchodzi do tematu epidemii koronawirusa. Gwiazda prosi fanów, by zadbali o swoje bezpieczeństwo w tak ciężkim okresie.

- Słuchajcie, taka informacja. Właśnie zostałam zaproszona na piątkową imprezę, gdzie będzie, cytuję, darmowy alkohol, darmowe jedzenie, coś tam, coś tam, impreza do rana. Nie po to zostały zamknięte wszystkie teatry, kina, muzea, żebyśmy my teraz świetnie się bawili, nie chodzili do szkoły i imprezowali w klubach, gdzie w sposób najprostszy możemy zarazić się wirusem. Przepraszam was, że spamuję tym problemem na Instastory, ale przeraża mnie myśl, że tak wielu jeszcze moich znajomych czy ludzi wokół tak bardzo bagatelizuje ten problem i śmieje się z innych, którzy o tym problemie mówią - powiedziała.

- Oczywiście ja nie chcę, żebyśmy panikowali i błagam was, nie róbcie zakupów na kilogramy, bo to jest bez sensu, ale zwracajmy uwagę na to, co się dzieje dookoła. Zwracajmy uwagę na higienę osobistą (...). To po prostu nie są żarty. Ja wiem, że sytuacja jest wyjątkowa, nowa. Sama nie wiem, jak się odnaleźć w tym wszystkim, ale błagam was – po prostu bądźmy mądrzy, okay? Używajmy głowy - dodaje.