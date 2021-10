Julia Wieniawa o scenach erotycznych. Mówi, czym się najbardziej stresuje

Koordynatorzy intymności to stosunkowo nowy zawód. W USA pracują na planach filmów czy seriali i dbają o to, by aktorzy odgrywający sceny seksu czuli się bezpiecznie i komfortowo. O obecność koordynatorów dbają giganci streamingu, czyli HBO i Netflix. Dobre praktyki zaczęto stosować także w Polsce. Specjalną opieką koordynatorów objęto aktorów m.in. na planie serialu "Sexify" Netfliksa, a wymienić można by było jeszcze kilka innych produkcji.