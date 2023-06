Julia Wieniawa o związku z Nikodemem Rozbickim. Mówi, dlaczego nie wystąpią na okładce

- Wiele razy miałam taką propozycję z każdym moim partnerem i nigdy się na to nie zdecydowałam, ponieważ po pierwsze - wystarczy mi 20 różnych okładek z moją twarzą, nie potrzebuję nikogo z boku, żeby być na okładce, plus ja sobie bardzo cenię prywatność i mój partner Nikodem też. Nie epatujemy nią na co dzień. Bardzo rzadko pojawiamy się razem. To musi być naprawdę wyjątkowy wieczór, wyjątkowe wydarzenie - stwierdziła krótko.