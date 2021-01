Wieniawa kusi pod palmami. Pokazała tropikalny taras w domu za 2 miliony

Julia Wieniawa idzie jak burza. Podczas gdy przez pandemię koronawirusa niektóre gwiazdy wpadły w poważne finansowe tarapaty, ona przeszła przez największą burzę niemal suchą stopą. Nie tylko zajęła 2. miejsce w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", ale również zagrała w hicie Netfliksa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" i wzięła udział w kilku intratnych kampaniach reklamowych. Efekt? Gdy jej znajomi z branży ciułali grosz do grosza, 22-letnia aktorka w samym 2020 r. zarobiła bagatela 1,5 mln złotych (co daje ok. 125 tys. złotych miesięcznie).