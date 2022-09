Julia Wieniawa odpowiada na atak Muchy. "Dlaczego koleżanki sobie to robią?"

Anna Mucha w programie Kuby Wojewódzkiego poruszyła wątek zarobków w branży aktorskiej. Wspomniała o Julii Wieniawie i podała w wątpliwość jej opinię, że kobiety w tej branży zarabiają równie dobrze, jak mężczyźni. - Jeżeli Julia Wieniawa mówi, że wynagrodzenia i honoraria są okej, bo ona dobrze zarabia, to znaczy, że długą drogę musi jeszcze przejść - powiedziała Mucha, poniekąd wywołując młodszą koleżankę do tablicy. Gdy w studiu Wirtualnej Polski gościliśmy Julię Wieniawę, nie mogliśmy nie zapytać jej o wypowiedź Muchy. Autorka hitów "Rozkosz" i "Nie muszę" nie kryła rozczarowania słowami starszej koleżanki. - Dlaczego koleżanki z branży sobie to robią? Nie rozumiem tego - powiedziała Wieniawa. - Nie miała swoich fajnych tematów do powiedzenia Kubie na tej słynnej kanapie, które mogłyby być cytowane w artykułach? Musiała mówić o mnie? - zastanawiała się Julka. Najpopularniejsza gwiazda młodego pokolenia wyraziła również smutek, że często jest atakowana przez osoby z branży, mimo że nie wypowiada się na ich temat. Zobaczcie cały materiał wideo. Kolejne fragmenty wywiadu z aktorką i piosenkarką będą publikowane w kolejnych dniach na WP.