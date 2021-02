Julia Wieniawa odstawiła alkohol. Powód jest prosty

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa. Pandemiczny okres paradoksalnie okazał się dla niej bardzo pracowity. Oprócz aktorskiego i wokalnego talentu rozwijała taneczny, biorąc udział w "Tańcu z gwiazdami". To jednak było dla niej za mało.

Wieniawa nie kryła, że chce łączyć różne pasje i być nie tylko artystką, ale i businesswoman. I tak w ubiegłym roku wypuściła w świat markę kosmetyczną i odzieżową. Jakby tego było mało, wszystko wskazuje na to, że młoda aktorka zaangażowała się w kolejny projekt.

Co więcej, zdecydowała się dla niego na pewne poświęcenie. Wyjawiła fanom na Instagramie, że rzuca alkohol. Przynajmniej tymczasowo. " Luty = powrót do formy! Koniec winkowania. Za miesiąc mam ważny projekt i trzeba się do niego dobrze przygotować. Trzymajcie kciuki!" - wyznała tajemniczo w relacji na Instagramie. Też jesteście ciekawi?