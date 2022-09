Julia Wieniawa podjęła ważną decyzję. "W mojej pracy to konieczność"

Aktorka wyznała też tabloidowi, że ludzie postrzegają ją jako zbyt pewną siebie. Jest to jednak jej wypracowana od lat strategia. - Ale gdy non stop dostajesz strzały w serce, to budujesz sobie tarczę. Ja tę tarczę przyodziewam, gdy wychodzę na oficjalne wydarzenia. Wchodzę w postać, która sobie wykreowałam przez lata i zakładam pewnego rodzaju maskę i tę maskę ludzie potem różnie odbierają i mają różne zdanie na mój temat, a nie znają mnie prywatnie. A czy biorę to tak do siebie? Przestałam - stwierdziła.