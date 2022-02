Julia Wieniawa pozuje w łóżku. Pokazała język

5 minut sławy Julii Wieniawy trwa w najlepsze. Celebrytka świetnie zdaje sobie sprawę z tego, co robić, by wciąż być na topie. Ostatnio oglądać można ją było w filmie Netfliksa "Jak pokochałam gangstera", a wcześniej w "Small World" Patryka Vegi. Jednak jak sama podkreślała, aktorstwo to jest pasja, a pieniądze zarabia gdzie indziej. Gdzie? Na kontraktach reklamowych.