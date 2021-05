Julia Wieniawa pozuje z nastoletnią siostrą

Szesnastoletnia Wiktoria ostatnio odwiedziła starszą przyrodnią siostrę i razem wybrały się na "shopping". Potem Julia pokazała to, co udało jej się "złowić". Popularna aktorka stawia w tym sezonie na styl boho: plecionki, naturalne kolory, trochę hipisowskich trendów. Jej młodsza siostra z kolei wybrała odwołania do wciąż modnych lat 90.