Julia Wieniawa zrobił testa na obecność koronawirusa: "Jestem załamana"

Julia Wieniawa po kilku tygodniach kwarantanny wraca do pracy. Dotychczas aktorka odrzucała propozycję udziałów na większych wydarzeniach. O to samo poprosiła również swoich fanów. W ostatnią środę opublikowała relacje na Instagramie, gdzie nie ukrywała swojego entuzjazmu z powodu powrotu do wszelkich artystycznych aktywności.