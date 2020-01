Julia Wieniawa w "Dzień Dobry TVN": "Jestem z pokolenia, które skorzystało z pomocy Jurka Owsiaka"

Julia Wieniawa była gościem programu "Dzień Dobry TVN", którego tematem przewodnim był 28. finał WOŚP. Aktorka powiedziała, że sama korzystała ze sprzętu zakupionego przez Jurka Owsiaka.

12 stycznia ruszył 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Tegoroczne hasło przewodnie to "Wiatr w żagle", a Orkiestra zebrane fundusze przeznaczy tym razem "dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej".

Wśród zaproszonych do studia gwiazd znalazła się Julia Wieniawa . Aktorka zdradziła, że WOŚP to dla niej szczególne wydarzenie: - Ja też sama chodziłam kiedyś z puszką – powiedziała, gdy Kinga Rusin wspominała swoją przygodę z wolontariatem dla WOŚP sprzed lat.

Wieniawa powiedziała też, że sama skorzystała ze sprzętu zakupionego przez Jurka Owsiaka: - Jestem pokoleniem, które skorzystało z pomocy Jurka Owsiaka. Jako niemowlę, tuż po narodzinach, skorzystałam z urządzeń do badania słuchu . Ta pomoc WOŚP-u jest realna i widoczna wszędzie.

W tym roku Julia Wieniawa również zbiera pieniądze dla Orkiestry. Na aukcji można wylicytować kolację z aktorką. Ten, kto wygra, będzie mógł wybrać się w dogodnym terminie do jednej z warszawskich restauracji w towarzystwie gwiazdy. Aktualna cena kolacji to 9 999 złAktualna cena kolacji to 9 999 zł.