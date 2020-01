Julia Wieniawa w "Tańcu z gwiazdami"? Dostanie niebotyczną sumę za jeden odcinek

Plotki o tym, że Julia Wieniawa miałabym wystąpić w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" nie ustają. Okazuje się, że gwiazda prawdopodobnie wystąpi w show. Czyżby skusiła ją gigantyczna kwota, którą dostanie za odcinek?

Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. 21-letnia aktora dostaje wiele propozycji. Jej marzeniem od zawsze był udział w programie " Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami ". Julia miała się pojawić w edycji w 2019 r. Niestety, napięty grafik stanął jej na przeszkodzie. Teraz wszystko może się zmienić.

Julia prawdopodobnie wystąpi w najnowszej edycji tanecznego show, a treningi rozpocznie już w lutym. Jeden z tabloidów dotarł do informacji, że za odcinek dostanie aż 30 tysięcy złotych. To najwyższa suma zaproponowana do tej pory uczestnikowi.