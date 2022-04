Julia Wieniawa wakacje spędza w luksusach. Nie każdego na to stać

Nie oznacza to jednak, że 23-letnia gwiazda nic innego nie robi. Często pojawia się w filmach i serialach, jest modelką, więc co jakiś czas wyjeżdża na sesje zdjęciowe, wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zajęła 2. miejsce, a do tego promuje wiele marek na Instagramie i jest właścicielką firmy odzieżowej.