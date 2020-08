Julia Wieniawa wygina się na Instagramie. Prawdziwa kobieta guma

Julia Wieniawa od jakiegoś czasu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia. Ma wszystko to, czego potrzeba, by swoje przysłowiowe "5 minut" rozciągnąć w zdecydowanie dłuższy okres czasu. Jest młoda, piękna, lubiana i utalentowana - czego potrzeba więcej?

Julia Wieniawa ogłasza: "Szukam trzeciego mieszkania"

Julia Wieniawa dopiero co ogłosiła, że własnie otwiera swój biznes - projekt życia. Chodzi oczywiście o markę kosmetyczną. Nie do końca wiadomo, o jakie kosmetyki dokładnie chodzi, choć internaucie spekulują, że aktorka postawiła na pielęgnację. Niektórzy popierają, inni krytykują, lecz jedno jest pewne - gwiazda ponownie wzbudziła ogromne zainteresowanie swoją osobą, co z pewnością przełoży się na sprzedaż produktów.