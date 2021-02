Julia Wieniawa "wylądowała przy garach". Chwali się popisami w kuchni

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, a co za tym idzie, jedną z najbardziej rozchwytywanych i zapracowanych. Młodej celebrytce wiedzie się nie tylko na polu zawodowym, ale i prywatnym. Choć dość głośno było o jej sercowych podbojach, to wydaje się, że w końcu znalazła bezpieczną przystań… u kolegi z planu.