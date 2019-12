Julia Wieniawa zaskoczona przez przyjaciół. Wyprawili jej przyjęcie niespodziankę, pokazała się na nim z mężczyzną

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Julia Wieniawa obchodzi urodziny. Z tej okazji przyjaciele aktorki zrobili jej niespodziankę. Z kolei ona zaskoczyła tym, że nie była sama.

Trudno uwierzyć, że Julia Wieniawa kończy dopiero 21 lat. Jej osiągnięciami i sukcesami można by obdzielić kilka osób. Wieniawa jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. Dużo mówi się również o życiu uczuciowym Julii. Po rozstaniu z Antkiem Królikowskim i Baronem głośno jest o jej nowej, bliskiej znajomości z raperem Ten Typ Mes.

Z okazji urodzin przyjaciele Julii zorganizowali jej przyjęcia. Czekali na aktorkę w jej mieszkaniu i gdy do niego weszła, wyskoczyli zza rogu. Co ciekawe, niczego nieświadoma Wieniawa nie była sama. Przyszła do domu z mężczyzną.