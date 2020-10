Julia Wróblewska z rozpaczliwym apelem. "Nie zniosę kolejnej traumy"

Mimo to gwiazda postanowiła skomentować obecną sytuację w kraju. Zachęca swoich fanów do uczestniczenia w protestach przeciwko czwartkowemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje wykonywania aborcji embriopatologicznych w Polsce.

"Przysięgam, ja nie zniosę kolejnej traumy. Nie zniosę kolejnych snów, flashbacków.. Już zniszczyły mi życie i psychikę. Jeśli to by się stało, jeśli byłabym zmuszona na to patrzeć, czuć to, widzieć śmierć mojego dziecka, które nie ma czaszki, ma serce na wierzchu... Moje serce by pękło i pękłabym ja" - wyznała.