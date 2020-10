Dopiero teraz się przyznała. "Miałam problemy z oddychaniem"

Wielkimi zwycięzcami 2. edycji "Love Island" zostali Julia Nowakowska i Dominik Grot. Zakochani, w przeciwieństwie do innych uczestników, wrócili wspólnie do Warszawy. Choć oboje wciąż mieszkają jeszcze z rodzicami, nie wykluczają przeprowadzki. Na razie jednak skupiają się na budowaniu swojego uczucia i spędzaniu ze sobą każdej wolnej chwili.

Para wykorzystuje też swoje medialne pięć minut i chętnie udziela wywiadów. W jednym z nich ujawnili kilka smaczków z planu "Love Island". Okazało się np., że uczestnicy sami przygotowywali sobie jedynie śniadania. Obiady i kolacje były w formie cateringu. Jeśli dodamy do tego sześć tygodni leżenia nad basenem, stanie się jasne, że niektóre osoby wróciły do Polski z dodatkowymi kilogramami. Tak też się stało w przypadku Julii i Dominika.

- Lubię jeść, to jest jedno, ale miałam duże problemy ze zdrowiem. Dostałam alergii, pokrzywki i miałam problemy z oddychaniem. Zagrażało to mojemu życiu i zdrowiu. Lekarz zdecydował, że poda mi sterydy i po tych sterydach też bardzo spuchłam. Ale było mi lepiej. Teraz już wracam do zdrowia. Dostawałam zastrzyki, które były bardzo bolesne. Natomiast dobrze, że miałam Dominika przy sobie, bo mnie wspierał i mi pomagał. Miałam bardzo duże wsparcie z jego strony - zdradziła w rozmowie z "Faktem".