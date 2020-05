Justin Bieber i Hailey Bieber o swoim rozstaniu. Nowe reality show gwiazd

Justin Bieber i jego życie miłosne od zawsze było przedmiotem zainteresowania mediów. Jeszcze do niedawna cały świat rozpisywał się na temat jego relacji z Seleną Gomez, a ten związek, choć już należy do przeszłości, nadal ma swoich fanów. Ku wielkiemu niezadowoleniu niedługo po ostatecznym rozstaniu z Gomez, Bieber zadeklarował swoje uczucia do innej kobiety. Szczęśliwą wybranką została Hailey Baldwin. Para szybko stanęła na ślubnym kobiercu, a modelka przybrała nazwisko ukochanego.