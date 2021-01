Justin Bieber i jego piękna żona. Nie wszystkim podoba się ta miłość

Justin Bieber już jakiś czas temu został mężem. Jego wybranka - Hailey Bieber czyni go niezwykle szczęśliwym, a przynajmniej tak się wydaje. Zarówno piosenkarz, jak i modelka chętnie wrzucają do sieci wspólne fotki. I musimy przyznać, że są one naprawdę słodkie, a para, przynajmniej wizualnie, niezwykle do siebie pasuje.