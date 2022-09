Justin Bieber przerywa trasę. W oświadczeniu zdradził, że ma ku temu ważny powód

"Odpocząłem i po konsultacjach z moimi lekarzami, rodziną i teamem, pojechałem do Europy, by kontynuować występy. Zagrałem 6 koncertów i naprawdę dało mi to w kość. W ten weekend zagrałem podczas festiwalu Rock in Rio i dałem z siebie wszystko, by nie zawieść publiczności w Brazylii. Po zejściu ze sceny, wyczerpanie organizmu było tak duże, że zrozumiałem, że muszę teraz zadbać o zdrowie i uczynić to moim priorytetem. Robię więc przerwę od koncertowania. Wszystko będzie OK, ale muszę odpoczywać i zacząć czuć się lepiej" - kontynuował.