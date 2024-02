Justyna Steczkowska ma 51 lat. Wyjawiła sekret swojego młodzieńczego wyglądu

W ostatnim czasie o Justynie Steczkowskiej mówiło się sporo i to głównie w kontekście jej pracy artystycznej oraz medialnej. Jest jedną z trenerek w "The Voice of Poland" i była faworytką w krajowych preselekcjach na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Do Malmo pojedzie jednak Luna, z którą zresztą Justyna Steczkowska nagrała w 2022 r. piosenkę.