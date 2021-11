Dzieci życzą jej szczęścia. Justyna Żyła twierdzi, że zaakceptowały jej nowego partnera

Do 2019 r. Justyna Żyła była żoną skoczka Piotra Żyły, z którym ma dwoje dzieci. Rozstanie pary odbiło się w mediach głośnym echem, głównie za sprawą temperamentu Justyny Żyły, która nie szczędziła sportowcowi i jego młodziutkiej partnerce gorzkich słów. Porzucona kobieta miała nawet swoje medialne 5 minut, z których skwapliwie skorzystała. Przyjęła zaproszenie do "Tańca z gwiazdami" (odpadła w 5. odcinku 9. serii), dostała nawet swój program o wymownym tytule "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!".