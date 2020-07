Justyna Żyła weszła na wojenną ścieżkę z byłym mężem. Piotr Żyła odpowiada

Justyna Żyła rozwiodła się z Piotrem, skoczkiem narciarskim, w listopadzie 2018 r. Rozgłos, jaki nadała sprawie, szybko zrobił z niej celebrytkę. Była jedną z uczestniczek ostatniej edycji show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Prowadziła program “Pierzemy brudy do czysta” na kanale Active Family. Wzięła udział w sesji dla "Playboya". Na Instagramie obserwuje ją ponad 70 tys. osób, z którymi dzieli się zdjęciami i informacjami z życia prywatnego. Wydawać by się mogło, że małżeństwo ma już za sobą czasy, w których publicznie prało brudy związane ze swoim rozstaniem. Jak się okazało, jest to dalekie od prawdy.