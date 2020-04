Justyna Żyła pokazała siostrę. Są jak dwie krople wody

Justyna Żyła po tym, jak odpadła z "Tańca z Gwiazdami", zniknęła z show-biznesu. Wróciła też do swoich dotychczasowych obowiązków. Znów dzieli czas między wychowywanie dzieci i gotowanie, które uwielbia. Gdy tylko sytuacja w kraju na to pozwoli (ze względu na pandemię koronawirusa wstrzymano produkcję programów i seriali), była żona skoczka narciarskiego wróci na plan swojego autorskiego show "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!".