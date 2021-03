Justyna Żyła singielką? Wymowny wpis celebrytki

W listopadzie 2018 r. małżeństwo Justyny i Piotra Żyłów oficjalnie dobiegło końca. Nie skończył się jednak medialny serial z udziałem byłych partnerów, którzy od czasu do czasu wciąż wymieniają się za pośrednictwem mediów społecznościowych nieuprzejmościami. Mogłoby się wydawać, że napięcie między Żyłami złagodzi fakt, że obydwoje na nowo ułożyli sobie życie. Skoczkowi udało się to jako pierwszemu. 34-letni sportowiec od wielu miesięcy spotyka się z młodziutką aktorką, która występuje w paradokumentalnym serialu TVN "19 plus". Jakiś czas temu wydawało się, że także do Justyny Żyły uśmiechnęło się szczęście. Na InstaStory celebrytka wielokrotnie dawała znać, że jest zakochana. Relacjonowała częste randki i wyjazdy z tajemniczym partnerem, z którym odwiedziła w ostatnim czasie Olsztyn czy Warszawę.