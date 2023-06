Już dziś odbędzie się wyjątkowy koncert w Toruniu. Zobacz to na żywo w WP

O godzinie 20:30 na placu Cyrkowym w Toruniu rozpocznie się jedna z największych imprez plenerowych w regionie, organizowanych w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli koncert "Pod Wspólnym Niebem". Jest to doskonała okazja, by posłuchać na żywo czołowych polskich artystów, którzy wykonają tego wieczoru – zgodnie z tradycją – piosenki nawiązujące do nieba, gwiazd i kosmosu, czyli tego, co łączy ludzi niezależnie od wieku, przekonań i szerokości geograficznej.