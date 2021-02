Już tak nie wygląda, oj nie. Frycz przeszła metamorfozę

Olga Frycz jest młodą, zapracowaną mamą, którą uwielbiają internauci. Aktorka prowadzi dwa profile w mediach społecznościowych, gdzie może dzielić się urywkami ze swojego życia zawodowego, ale także prywatnego. Aktorka, odkąd została mamą, uwielbia pokazywać kulisy macierzyństwa i to, jak pogodzić nowe wyzwania z dbaniem o samą siebie. Frycz ostatnio wróciła do regularnych treningów, co pokazywała na Instagramie podczas pobytu na Teneryfie. Ćwiczenia przyniosły spektakularne rezultaty, bo teraz może pochwalić się pięknie wyrzeźbionym ciałem.