Już tak nie wygląda. Przeszedł metamorfozę przed pójściem do więzienia

Styl był zawsze kluczowy dla Giannulliego, projektanta i założyciela marki odzieżowej Mossimo. Zawsze dobrze ubrany, gładko ogolony, siwe włosy zaczesywał do tyłu. Ostatnio postanowił zmienić ten wizerunek, do czego z pewnością przyczynił się dzień, kiedy 57-latek miał się stawić pod więzienną bramą. Na najnowszych zdjęciach widać, że zapuścił brodę i zgolił się "na zero".